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Поезда МЦД-2 и Курского направления вернулись в график 

Вечерняя Москва и ещё 19 2 часа назад
Поезда МЦД-2 и Курского направления вернулись в график
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»
Электрички второй линии Московских центральных диаметров и Курского направления вернулись к привычному расписанию. Об этом сообщили в МЖД в пятницу, 11 сентября.

— В пути с увеличенным интервалом следуют несколько электричек, диспетчеры принимают меры по сокращению опоздания. Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства, — сообщается на сайте железнодорожной компании.

Ранее сообщалось, что по техническим причинам поезда следовали без остановок на станциях Царицыно и Покровская. Позднее движение поездов на МЦД-2 и Курском направлении было восстановлено. Электрички в сторону столицы начали курсировать со всеми остановками.
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