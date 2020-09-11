Фестиваль исторических садов пройдет в Царицыне

Фестиваль исторических садов «Звучание времен» пройдет с 18 по 27 сентября в столице в районе Царицыно. Об этом в пятницу, 11 сентября, сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Царицыно».

Фото: Анна Быкова Анна Быкова

В ведомстве уточнили, что гости мероприятия смогут увидеть шесть миниатюрных композиций, которые отражают различные стили садово-паркового искусства и исторические эпохи. Желающие смогут участвовать в мастер-классах и лекциях, которые пройдут дистанционно.

Отмечается, что выставку представят на территории воздушных садов, рядом с царицынскими оранжереями и станцией метро «Орехово».

Вход на выставку будет свободным. Каждые полчаса для посетителей будут организованы сеансы в период с 10:00 до 18:00. С собой необходимо взять индивидуальные средства защиты, а также соблюдать социальную дистанцию.

Образовательная программа мероприятия пройдет в онлайн-формате на YouTube-канале #включицарицыно, передает официальный сайт мэра Москвы.

Зрители смогут посетить виртуальную экскурсию, лекции, мастер-классы по садоводству и флористике, встретиться с биологами, ботаниками и другими экспертами. Подробности о фестивале пользователи найдут на сайте музея-заповедника «Царицыно».