Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Станция метро «Каширская» закрылась для поездов из центра 

Вечерняя Москва и ещё 7 4 часа назад
«Каширская» закрылась для поездов из центра
Фото: Вечерняя Москва
На станции «Каширская» Замоскворецкой линии Московского метрополитена с 12 сентября не останавливаются поезда, следующие по направлению из центра.
Как уточняется в Twitter подземки, с 12 сентября 2020 года по 25 января 2021 года также не будут работать для пассажиров выходы со станции под номерами 1 и 2.
Данные ограничения связаны с проведением работ по строительству Большой кольцевой линии метрополитена.
Ранее сообщалось, что жителям и гостям столицы, которые прежде выходили на «Каширской», придется проезжать до следующей станции — «Кантемировской». Чтобы добраться до нужного места, можно будет воспользоваться наземным транспортом.
Читайте также: Дополнительную пересадку построят между «Каховской» и «Севастопольской»
Видео дня. В Сети обсуждают возможный роман Козловского и Акиньшиной
Вечерняя Москва: последние новости
Работа нескольких автобусных остановок изменится в Москве с 12 сентября Работа нескольких автобусных остановок изменится в Москве с 12 сентября Московские врачи помогут коллегам в Удмуртии лечить пациентов с COVID-19 Московские врачи помогут коллегам в Удмуртии лечить пациентов с COVID-19 Движение поездов на МЦД-2 и Курском направлении восстановлено Движение поездов на МЦД-2 и Курском направлении восстановлено
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шепелев признался, сколько зарабатывает на ТНТ
Шепелев признался, сколько зарабатывает на ТНТ
Кто ответит за смерть 12-летней россиянки в Турции
Кто ответит за смерть 12-летней россиянки в Турции
Израиль вновь испытывает терпение России
Израиль вновь испытывает терпение России
«Где муж-то?»: поклонники Долиной в недоумении
«Где муж-то?»: поклонники Долиной в недоумении
Видео
Спародировавший Лукашенко Галкин попал на видео
06:13
Спародировавший Лукашенко Галкин попал на видео
Шоу-бизнес
Определяющая симптомы COVID-19 маска попала на видео
00:47
Определяющая симптомы COVID-19 маска попала на видео
Наука и техника
Заключенные в колонии устроили «пир на весь мир»
02:35
Заключенные в колонии устроили «пир на весь мир»
Происшествия
Опубликовано видео последствий урагана в Петербурге
00:40
Опубликовано видео последствий урагана в Петербурге
Происшествия
Война за наследство Марьянова не утихает
03:27
Война за наследство Марьянова не утихает
Шоу-бизнес
Кто ответит за смерть 12-летней россиянки в Турции
Кто ответит за смерть 12-летней россиянки в Турции
Происшествия Ближний Восток
Видео с Тихановской взбесило народ
00:15
Видео с Тихановской взбесило народ
В мире
Израиль вновь испытывает терпение России
01:42
Израиль вновь испытывает терпение России
В мире
«Трудно поверить»: в Европе вступились за Россию
«Трудно поверить»: в Европе вступились за Россию
В мире Политика
Пентагон раскрыл данные о потерях ЧВК Вагнера
03:54
Пентагон раскрыл данные о потерях ЧВК Вагнера
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение