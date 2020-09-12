«Каширская» закрылась для поездов из центра

На станции «Каширская» Замоскворецкой линии Московского метрополитена с 12 сентября не останавливаются поезда, следующие по направлению из центра.

Как уточняется в Twitter подземки, с 12 сентября 2020 года по 25 января 2021 года также не будут работать для пассажиров выходы со станции под номерами 1 и 2.

Данные ограничения связаны с проведением работ по строительству Большой кольцевой линии метрополитена.

Ранее сообщалось, что жителям и гостям столицы, которые прежде выходили на «Каширской», придется проезжать до следующей станции — «Кантемировской». Чтобы добраться до нужного места, можно будет воспользоваться наземным транспортом.

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