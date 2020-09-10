В столице перестроят систему здравоохранения

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Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире на телеканале "Россия-24" сообщила, что в Москве перестроят систему здравоохранения для того, чтобы не смешивать больных коронавирусом, ОРВИ и гриппом.

Ракова уточнила, что осенью наряду с заболевшими коронавирусом будет достаточно большое количество больных ОРВИ и гриппом. Поэтому работу системы здравоохранения столицы необходимо перестроить для правильной дифференциации диагноза. Это позволит по максимуму исключить пересечение инфекций.

"Мы отработали по новой все алгоритмы работы и поликлинического звена, и стационарного звена и работы скорой помощи", — добавила чиновник.

Новые алгоритмы должны запустить уже на следующей неделе.