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В Москве хотят перестроить систему здравоохранения 

Газета.Ru 2 часа назад
В столице перестроят систему здравоохранения
Фото: РИА Новости
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире на телеканале "Россия-24" сообщила, что в Москве перестроят систему здравоохранения для того, чтобы не смешивать больных коронавирусом, ОРВИ и гриппом.
Ракова уточнила, что осенью наряду с заболевшими коронавирусом будет достаточно большое количество больных ОРВИ и гриппом. Поэтому работу системы здравоохранения столицы необходимо перестроить для правильной дифференциации диагноза. Это позволит по максимуму исключить пересечение инфекций.
"Мы отработали по новой все алгоритмы работы и поликлинического звена, и стационарного звена и работы скорой помощи", — добавила чиновник.
Новые алгоритмы должны запустить уже на следующей неделе.
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Новости Москвы , Анастасия Ракова
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