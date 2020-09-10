Названы сроки появления в столице беспилотных такси

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Столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале сообщил, что беспилотные такси, автобусы и рельсовый транспорт появятся на дорогах Москвы к 2040 году.

Такой вид транспорта сделает дороги безопаснее, менее загруженные, а также это позволит улучшить расписание движения.

"Планируем, что к 2040 году в Москве будут ездить беспилотные такси, автобусы и рельсовый транспорт", — говорится в сообщении.

По словам замглавы ГКУ "Организатор перевозок" Марии Майоровой, такие технологии в настоящее время уже тестируются.

"Если в транспорте не будет водителя, то движение станет безопаснее. Беспилотными может быть любой транспорт, включая метрополитен и трамваи", — подчеркнула она.