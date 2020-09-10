Ракова сделала прививку от коронавируса 

Заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что сделала прививку от коронавируса, при этом у нее немного болела спина и была температура 37,2.
"Да, я привилась. Нормальное состояние, была небольшая температура — 37,2 — и немного болела спина. В общем ничего особенного, как при обычной вакцине от гриппа", — сказала Ракова в эфире "России 24".
Она отметила, что всем своим друзьям и родственникам советует прививаться.
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