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Сергей Собянин: Москва готова к отопительному сезону 

Агентство «Москва» и ещё 18 4 часа назад
Собянин: Москва готова к отопительному сезону
Фото: РИА Новости
Городскую систему ЖКХ удалость полностью подготовить за два месяца к прохождению осенне-зимнего сезона. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра насосно-перекачивающей станции «Бирюлево-Борисовская» ПАО «МОЭК», где недавно завершилась модернизация оборудования.

«Осень наступает, и, как вы видите, достаточно быстро. К сожалению, прогнозы о теплом осеннем периоде не сбываются. На улице уже достаточно прохладно. Это напоминает о том, что скоро зима, и нужно быть готовыми к осенне-зимнему отопительному сезону. В этом году из-за пандемия сроки начала работ серьезно были сдвинуты. На сектор жилищно-коммунального хозяйства, на жилые дома — на их ремонт и подготовку — мы вышли аж в июле месяце. Таким образом, график сдвинулся на два месяца. И это потребовало создания дополнительных бригад, круглосуточную работу работников ЖКХ, чтобы подготовиться к осенне-зимнему периоду. Сегодня готовность полная для прохождения этого сложного периода», — сказал Собянин.

Он добавил, что, помимо подготовки жилого фонда, готовятся к зиме и крупные энергетические объекты, магистральные тепловые сети, сети водоканала и газовые.

«Мы находимся на перекачивающей станции, современной, которая обслуживает четыре района Москвы. Всего 12 реконструируемых таких подстанций сделано за последние годы. И впереди предстоит еще большая работа», — сказал мэр.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, в 2020 году, несмотря на пандемию, была продолжена реализация программы модернизации городской коммунальной и энергетической инфраструктуры. Одним из важных проектов этого года стало завершение работ на НПС «Бирюлево-Борисовская», которая обеспечивает теплом более 400 тыс. жителей юга столицы. Здесь была произведена полная замена тепломеханического и электротехнического оборудования. На станции установили комплекс технологических защит — клапанов — от резкого повышения давления. Кроме того, станция переведена в автоматический режим работы без постоянного присутствия персонала: управление техникой осуществляется дистанционно с диспетчерского пункта филиала № 6 ПАО «МОЭК».
В материалах также сообщается, что к новому отопительному сезону было подготовлено более 73 тыс. городских зданий: 33,9 тыс. многоквартирных домов, 8,7 тыс. социальных объектов и 30,5 тыс. других объектов. Также к работе в зимний период подготовлено 13 ТЭЦ, 47 районных и 41 квартальная тепловые станции, 99 малых котельных; более 16 тыс. км тепловых сетей, 116 тыс. км электрических сетей, около 7,5 тыс. км газовых сетей, 13,1 тыс. км водопроводных и 9 тыс. км канализационных сетей. Подготовлено более 18 тыс. единиц дорожно-уборочной техники, 56 стационарных снегосплавных пунктов и 38 мобильных установок. Созданы резервы топлива: 378 тыс. тонн угля, 357 тыс. тонн мазута и 25,3 тыс. тонн дизельного топлива. Отмечается, что этого объема хватит для обеспечения автономной работы теплогенерирующих объектов Москвы в зимних условиях в течение семи суток.
Для обеспечения бесперебойного ресурсоснабжения и оперативного реагирования на сбои в работе сформировано и готово 1 тыс. 429 аварийных бригад, 1 тыс. 449 единиц специализированной техники.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , МОЭК
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