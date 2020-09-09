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Москвичам рассказали, как строили храм Христа Спасителя 

Москва24 и ещё 3 52 минуты назад
Москвичам рассказали, как строили храм Христа Спасителя
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
В Главархиве рассказали, как строили храм Христа Спасителя.
Первоначально он задумывался как памятник, а манифест о его строительстве издали 25 декабря 1812 года, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Мысль о его постройке возникла сразу после окончания Отечественной войны 1812 года. В 1816 году был утвержден проект храма-памятника на Воробьевых горах, который задумал академик живописи Александр Витберг. При этом из-за плохой организации в 1826 году земляные работы решили остановить, а строительство прекратили в следующем году.
В начале 1830-х годов приняли новый проект архитектора Константина Тона. Храм решили строить рядом с Кремлем, на месте древнего Алексеевского монастыря. К середине 1830-х годов начались предварительные фундаментные работы.
Согласно информации Главархива, в 1835 году на строительство собора было выделено 750 тысяч рублей. В 1838 году началась укладка фундамента. Через год началась торжественная закладка храма.
Строительство храма было закончено в 1883 году. Затраты составили более 15 миллионов рублей.
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Комментарии
Новости Москвы , Иисус Христос , Александр Витберг , Правительство Москвы
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