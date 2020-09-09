Москвичам рассказали, как строили храм Христа Спасителя 

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В Главархиве рассказали, как строили храм Христа Спасителя

Первоначально он задумывался как памятник, а манифест о его строительстве издали 25 декабря 1812 года, говорится на портале мэра и правительства Москвы

Мысль о его постройке возникла сразу после окончания Отечественной войны 1812 года. В 1816 году был утвержден проект храма-памятника на Воробьевых горах, который задумал академик живописи Александр Витберг . При этом из-за плохой организации в 1826 году земляные работы решили остановить, а строительство прекратили в следующем году.

В начале 1830-х годов приняли новый проект архитектора Константина Тона. Храм решили строить рядом с Кремлем, на месте древнего Алексеевского монастыря. К середине 1830-х годов начались предварительные фундаментные работы.

Согласно информации Главархива, в 1835 году на строительство собора было выделено 750 тысяч рублей. В 1838 году началась укладка фундамента. Через год началась торжественная закладка храма.

Строительство храма было закончено в 1883 году. Затраты составили более 15 миллионов рублей.

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