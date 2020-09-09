Кафе и ресторанам рекомендовали закрыть летние веранды

"В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению Гидрометцентра России о том, что в Москве 9 сентября ожидается дождь, местами сильный, возможна гроза и усиление ветра с порывами до 17 м/с, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", — сообщили в пресс-службе.