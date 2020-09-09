Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Кафе и ресторанам в Москве порекомендовали закрыть летние веранды из-за грозы и ветра 

ТАСС и ещё 5 2 часа назад
Кафе и ресторанам рекомендовали закрыть летние веранды
Фото: РИА Новости
Дождь, гроза и ветер с порывами до 17 м/с ожидаются в Москве в ближайшее время, в связи с этим ресторанам и кафе рекомендуется закрыть летние веранды, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

"В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению Гидрометцентра России о том, что в Москве 9 сентября ожидается дождь, местами сильный, возможна гроза и усиление ветра с порывами до 17 м/с, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", — сообщили в пресс-службе.

Также рестораторам и владельцам кафе необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты.
Видео дня. Родившая 14-го ребенка мать рассказала о главной проблеме
ТАСС: последние новости
Собянин назвал принятые из-за коронавируса меры в Москве компромиссными и адекватными Собянин назвал принятые из-за коронавируса меры в Москве компромиссными и адекватными Началась вакцинация москвичей в рамках исследования вакцины от коронавируса Началась вакцинация москвичей в рамках исследования вакцины от коронавируса Собянин: бюджет Москвы в следующем году столкнется с большими трудностями, чем в этом Собянин: бюджет Москвы в следующем году столкнется с большими трудностями, чем в этом
Новости Москвы , Погода , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Потоп в Краснодарском крае попал на видео
Потоп в Краснодарском крае попал на видео
Стало известно о заговоре против Путина
Стало известно о заговоре против Путина
Кризис с водой: Крым назвал ООН условие для приезда
Кризис с водой: Крым назвал ООН условие для приезда
Назван новый фаворит Путина
Назван новый фаворит Путина
Видео
Получивший премию «Женщина года» Моргенштерн попал на видео
00:25
Получивший премию «Женщина года» Моргенштерн попал на видео
Шоу-бизнес
Женщина едва не разнесла такси из-за детского кресла
01:32
Женщина едва не разнесла такси из-за детского кресла
Происшествия
Едва не задохнувшийся на публике Макрон попал на видео
00:49
Едва не задохнувшийся на публике Макрон попал на видео
В мире Политика
Побег осужденных иркутских Бонни и Клайда попал на видео
00:09
Побег осужденных иркутских Бонни и Клайда попал на видео
Происшествия
Германия пригрозила России из-за дела Навального
00:14
Германия пригрозила России из-за дела Навального
В мире
Россиянин напал на покупателей супермаркета с топором
00:25
Россиянин напал на покупателей супермаркета с топором
Происшествия Криминал
Опубликовано видео пожара на площадке «Главкино»
01:26
Опубликовано видео пожара на площадке «Главкино»
Происшествия Пожары
Опубликовано видео полетов экипажей Ту-22М3
00:51
Опубликовано видео полетов экипажей Ту-22М3
Армия
Опубликовано видео перевозки Ефремова в СИЗО
00:18
Опубликовано видео перевозки Ефремова в СИЗО
Происшествия
Появилось видео землетрясения в Лондоне
01:16
Появилось видео землетрясения в Лондоне
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение