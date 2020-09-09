Первые жители Москвы уже получили прививку от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования вакцины. Об этом сообщила в среду журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Сегодня важный день не только для города, но и для всей страны. В рамках пострегистрационного исследования в Москве стартовала вакцинация против COVID-19 первых жителей. Это позволит нам приблизить момент, когда вакцина станет доступна для каждого. Первые участники исследования сегодня сделали прививку", — сказала она.

Введение вакцины будет происходить в два этапа. На первом этапе добровольцам введут первый компонент вакцины, а через 21 день — второй. Компоненты отличаются входящими в их состав активными веществами — это сделано для усиления иммунной защиты организма. Вакцинация проходит бесплатно.

По словам заммэра, количество желающих ежедневно растет. Заявку подали уже более 35 тыс. москвичей. Сейчас в столице исследование вакцины от коронавируса проводится на базе шести медучреждений. В дальнейшем их число увеличится до 20.

"Участником может стать совершеннолетний гражданин РФ с московским полисом ОМС, не болевший ОРВИ за две недели до исследования и не болеющий в момент вакцинации, не перенесший COVID-19 и не контактировавший с заболевшими COVID-19 как минимум за две недели до исследования. Женщинам необходим отрицательный тест на беременность. Для женщин и мужчин возможно участие в случае, если в следующие три месяца не планируется зачатие", — напомнила Ракова.

В понедельник в Москве начались медицинские обследования первых добровольцев, подавших заявку на участие в исследовании вакцины от коронавируса. По итогам осмотра и результатам анализов врачи отбирают кандидатов, у которых нет противопоказаний к вакцинации. Медработники будут постоянно на связи с добровольцами удобным способом — по телефону, через специальное мобильное приложение или с помощью телемедицинских технологий. В случае любых отклонений в самочувствии житель может сообщить об этом врачу.