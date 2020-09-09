Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Началась вакцинация москвичей в рамках исследования вакцины от коронавируса 

ТАСС 37 минут назад
Первые жители Москвы уже получили прививку от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования вакцины. Об этом сообщила в среду журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Сегодня важный день не только для города, но и для всей страны. В рамках пострегистрационного исследования в Москве стартовала вакцинация против COVID-19 первых жителей. Это позволит нам приблизить момент, когда вакцина станет доступна для каждого. Первые участники исследования сегодня сделали прививку", — сказала она.

Введение вакцины будет происходить в два этапа. На первом этапе добровольцам введут первый компонент вакцины, а через 21 день — второй. Компоненты отличаются входящими в их состав активными веществами — это сделано для усиления иммунной защиты организма. Вакцинация проходит бесплатно.
По словам заммэра, количество желающих ежедневно растет. Заявку подали уже более 35 тыс. москвичей. Сейчас в столице исследование вакцины от коронавируса проводится на базе шести медучреждений. В дальнейшем их число увеличится до 20.

"Участником может стать совершеннолетний гражданин РФ с московским полисом ОМС, не болевший ОРВИ за две недели до исследования и не болеющий в момент вакцинации, не перенесший COVID-19 и не контактировавший с заболевшими COVID-19 как минимум за две недели до исследования. Женщинам необходим отрицательный тест на беременность. Для женщин и мужчин возможно участие в случае, если в следующие три месяца не планируется зачатие", — напомнила Ракова.

В понедельник в Москве начались медицинские обследования первых добровольцев, подавших заявку на участие в исследовании вакцины от коронавируса. По итогам осмотра и результатам анализов врачи отбирают кандидатов, у которых нет противопоказаний к вакцинации. Медработники будут постоянно на связи с добровольцами удобным способом — по телефону, через специальное мобильное приложение или с помощью телемедицинских технологий. В случае любых отклонений в самочувствии житель может сообщить об этом врачу.
ТАСС: последние новости
Собянин назвал принятые из-за коронавируса меры в Москве компромиссными и адекватными Собянин назвал принятые из-за коронавируса меры в Москве компромиссными и адекватными Рабочие устанавливают стеклянное ограждение вокруг "Ямы" на Хохловской площади в Москве Рабочие устанавливают стеклянное ограждение вокруг "Ямы" на Хохловской площади в Москве Собянин: бюджет Москвы в следующем году столкнется с большими трудностями, чем в этом Собянин: бюджет Москвы в следующем году столкнется с большими трудностями, чем в этом
Комментарии 2
Новости Москвы , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о заговоре против Путина
Стало известно о заговоре против Путина
Назван новый фаворит Путина
Назван новый фаворит Путина
Сын Сафронова показал свой завтрак в Турции
Сын Сафронова показал свой завтрак в Турции
Глава МВД вынес вердикт по делу Навального
Глава МВД вынес вердикт по делу Навального
Видео
Женщина едва не разнесла такси из-за детского кресла
01:32
Женщина едва не разнесла такси из-за детского кресла
Происшествия
Едва не задохнувшийся на публике Макрон попал на видео
00:49
Едва не задохнувшийся на публике Макрон попал на видео
В мире Политика
Побег осужденных иркутских Бонни и Клайда попал на видео
00:09
Побег осужденных иркутских Бонни и Клайда попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео пожара на площадке «Главкино»
01:26
Опубликовано видео пожара на площадке «Главкино»
Происшествия Пожары
Опубликовано видео полетов экипажей Ту-22М3
00:51
Опубликовано видео полетов экипажей Ту-22М3
Армия
Опубликовано видео перевозки Ефремова в СИЗО
00:18
Опубликовано видео перевозки Ефремова в СИЗО
Происшествия
Появилось видео землетрясения в Лондоне
01:16
Появилось видео землетрясения в Лондоне
Происшествия
Сожжение санкционных продуктов попало на видео
01:00
Сожжение санкционных продуктов попало на видео
Происшествия
Поезд метро «Москва-2020» попал на видео
06:30
Поезд метро «Москва-2020» попал на видео
Общество
Опубликовано видео вынесения приговора Михаилу Ефремову
01:13
Опубликовано видео вынесения приговора Михаилу Ефремову
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение