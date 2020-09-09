За первую неделю масштабной вакцинации от гриппа прививку сделали более 350 тысяч москвичей

Более 350 тысяч москвичей сделали прививки за первую неделю масштабной вакцинации против гриппа, сообщила в среду заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

"Для первой недели прививочной кампании – это очень хороший показатель", - констатировала она.

По словам Раковой, все больше москвичей понимают необходимость пройти вакцинацию, особенно в такой нетипичный год.

Как известно, бесплатно сделать прививку от гриппа горожане могут в городских поликлиниках и 54 мобильных пунктах вакцинации у 36 станции метро, двух станций МЦК, двух железнодорожных станций и в четырех центрах госуслуг "Мои Документы".

Кроме того, по два мобильных пункта для удобства москвичей работают у станций метро: "Речной вокзал", "Алтуфьево", "Семеновская", "Перово", "Митино", "Юго-Западная", "Киевская", "Солнцево", "ВДНХ", а также возле железнодорожной станции Крюково.

Только за минувшие выходные более 115 тысяч горожан привились от гриппа. Это в два раза больше, чем во время празднования Дня города в прошлом году.

"Мы проводим мобильную вакцинацию пятый год подряд, и с каждым годом к ней растет интерес среди населения. За неделю там сделали прививку более 47 тысяч человек. В связи с повышенным спросом мы даже открыли 10 дополнительных пунктов мобильной вакцинации. Это быстро и удобно, а процедура ничем не отличается от той, которая проводится в поликлинике", – добавила вице-мэр.

Прививку в мобильных пунктах может сделать любой человек старше 18 лет вне зависимости от места регистрации при предъявлении паспорта. При себе лучше иметь московский полис ОМС. Вся процедура занимает 10-15 минут.