Российская креативная неделя пройдет в Парке Горького 

В Парке Горького в пятницу, 11 сентября, откроется первая Российская креативная неделя (Russian Creativity Week). В рамках данного события запланировано более 500 мероприятий.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, креативные индустрии являются драйвером развития и лежат в основе экономического роста ведущих мировых столиц. Они помогают формировать комфортную городскую среду. Сергей Собянин отметил, что в этом плане Москве есть чем гордиться.

— Наш мегаполис — один из лучших в мире для реализации творческих проектов. Сегодня в его креативном секторе работают свыше 100 тысяч компаний и почти полмиллиона человек, — обратился Сергей Собянин к участникам мероприятия.

В ходе Российской креативной недели на специальной площадке «Сделано в Москве» представители столицы поделятся своим опытом и инновационными решениями с коллегами из других регионов. Мероприятие продлится до 13 сентября, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.