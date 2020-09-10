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Российская креативная неделя пройдет в Парке Горького 

Вечерняя Москва и ещё 3 5 часов назад
Российская креативная неделя пройдет в Парке Горького
Фото: Вечерняя Москва
В Парке Горького в пятницу, 11 сентября, откроется первая Российская креативная неделя (Russian Creativity Week). В рамках данного события запланировано более 500 мероприятий.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, креативные индустрии являются драйвером развития и лежат в основе экономического роста ведущих мировых столиц. Они помогают формировать комфортную городскую среду. Сергей Собянин отметил, что в этом плане Москве есть чем гордиться.

— Наш мегаполис — один из лучших в мире для реализации творческих проектов. Сегодня в его креативном секторе работают свыше 100 тысяч компаний и почти полмиллиона человек, — обратился Сергей Собянин к участникам мероприятия.

В ходе Российской креативной недели на специальной площадке «Сделано в Москве» представители столицы поделятся своим опытом и инновационными решениями с коллегами из других регионов. Мероприятие продлится до 13 сентября, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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