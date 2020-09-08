В Москве рассказали о работе организаций в технопарках 

«Пять лет назад, в 2015 году, в Москве было 15 технопарков, а в 2014 — всего шесть. Сегодня их уже 36, и они заполнены почти полностью. Доля занятых площадей превышает 98%», — цитирует Сергунину интернет-издание argumenti.ru.