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Более 35 тысяч москвичей подали заявки на вакцинацию от коронавируса 

РИА Новости и ещё 21 4 часа назад
Более 35 тысяч москвичей подали заявки на вакцинацию от коронавируса
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Более 35 тысяч человек подали заявки на участие в вакцинации от коронавируса в Москве, прирост желающих составляет 5-6 тысяч человек в день, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В исследовании должно принять участие 40 тысяч человек. У нас очень активно идет запись соискателей, на сегодняшний день их уже более 35 тысяч. Но кто-то по медицинским показателям не может принять участие, кто-то подаст заявление, но не придет, поэтому еще все желающие могут принять участие и записаться", — рассказала Ракова в эфире телеканала «Россия 24».
Она уточнила, что прирост желающих в день — по 5-6 тысяч человек.
Ракова уточнила, что в среду от COVID привились 13 человек, участники тестирования чувствуют себя хорошо, состояние здоровья отслеживают с помощью браслетов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Комментарии
Новости Москвы , Новости регионов , COVID-19 , Анастасия Ракова , РИА Новости
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