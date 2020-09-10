Более 35 тысяч москвичей подали заявки на вакцинацию от коронавируса 

МОСКВА , 10 сен — РИА Новости. Более 35 тысяч человек подали заявки на участие в вакцинации от коронавируса в Москве, прирост желающих составляет 5-6 тысяч человек в день, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

"В исследовании должно принять участие 40 тысяч человек. У нас очень активно идет запись соискателей, на сегодняшний день их уже более 35 тысяч. Но кто-то по медицинским показателям не может принять участие, кто-то подаст заявление, но не придет, поэтому еще все желающие могут принять участие и записаться", — рассказала Ракова в эфире телеканала «Россия 24».

Она уточнила, что прирост желающих в день — по 5-6 тысяч человек.

Ракова уточнила, что в среду от COVID привились 13 человек, участники тестирования чувствуют себя хорошо, состояние здоровья отслеживают с помощью браслетов.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф