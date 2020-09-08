Собянин спрогнозировал дефицит бюджета Москвы

"У нас главная проблема не в этом году, а в следующем. Мы этот год перескочим "на жирке", на запасах, которые есть… Следующий год планировался больше на 5-7% 2020 года, а мы в 2021 году получим бюджет, дай бог, равный 2019 году. Это означает, что разница между тем, что было запланировано и тем, что мы получим, 12 или 15%. Это колоссальная цифра, а "жирка" уже нет, запасов нет, резервные фонды израсходованы", — сказал Собянин.