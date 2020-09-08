Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собянин спрогнозировал дефицит бюджета Москвы в 2021 году 

РИА Новости и ещё 6 21 минуту назад
Собянин спрогнозировал дефицит бюджета Москвы
Фото: РИА Новости
Москва в 2021 году получит бюджет равный 2019 году, разница с планами будет 12-15%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на Московском финансовом форуме во вторник.

"У нас главная проблема не в этом году, а в следующем. Мы этот год перескочим "на жирке", на запасах, которые есть… Следующий год планировался больше на 5-7% 2020 года, а мы в 2021 году получим бюджет, дай бог, равный 2019 году. Это означает, что разница между тем, что было запланировано и тем, что мы получим, 12 или 15%. Это колоссальная цифра, а "жирка" уже нет, запасов нет, резервные фонды израсходованы", — сказал Собянин.

Он отметил, что сокращать зарплаты, социальные и инвестиционные программы это не выход.

"Может, нам придётся выходить на рынок и занимать, чтобы не останавливать инвестиционные проекты, потому что они дальше генерируют привлечение частных инвестиций, все это вместе генерирует выход из кризиса и дальнейшее развитие экономики", — сказал Собянин.

Видео дня. Бари Алибасов отказался общаться с Федосеевой-Шукшиной
Последние новости
Джигурда прокомментировал приговор Ефремову Джигурда прокомментировал приговор Ефремову Стало известно, лишился ли Ефремов государственных наград Стало известно, лишился ли Ефремов государственных наград "Никогда не видел перед собой чудовища". Депардье рассказал о Путине "Никогда не видел перед собой чудовища". Депардье рассказал о Путине
Комментарии
Новости Москвы , Сергей Собянин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ОМОН начал жесткие задержания в Минске
ОМОН начал жесткие задержания в Минске
«Захарова послала американцев на хрен»
«Захарова послала американцев на хрен»
Франция атаковала С-400 в Крыму
Франция атаковала С-400 в Крыму
Стало известно о заговоре против Путина
Стало известно о заговоре против Путина
Видео
Опубликовано видео вынесения приговора Михаилу Ефремову
01:13
Опубликовано видео вынесения приговора Михаилу Ефремову
Происшествия
Мощный прорыв теплотрассы во Владивостоке попал на видео
01:15
Мощный прорыв теплотрассы во Владивостоке попал на видео
Происшествия
Спрыгнувший на мотоцикле со скалы Том Круз попал на видео
00:26
Спрыгнувший на мотоцикле со скалы Том Круз попал на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео супертайфуна «Хайшен» в Южной Корее
00:19
Опубликовано видео супертайфуна «Хайшен» в Южной Корее
В мире Происшествия
Опубликовано видео выписавшегося из больницы Певцова
01:18
Опубликовано видео выписавшегося из больницы Певцова
Шоу-бизнес Общество
Падение 1 ступени китайской ракеты попало на видео
01:25
Падение 1 ступени китайской ракеты попало на видео
Происшествия
Появилось видео подробностей состояния Навального
01:19
Появилось видео подробностей состояния Навального
Происшествия
Появилось видео падения параплана в Москве
02:15
Появилось видео падения параплана в Москве
Происшествия
Нападение курьеров на подростков попало на видео
02:36
Нападение курьеров на подростков попало на видео
Происшествия
Появилось видео реакции ФРГ на заявление Лукашенко
01:30
Появилось видео реакции ФРГ на заявление Лукашенко
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение