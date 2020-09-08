Собянин спрогнозировал дефицит бюджета Москвы

Москва в 2021 году получит бюджет равный 2019 году, разница с планами будет 12-15%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на Московском финансовом форуме во вторник.
"У нас главная проблема не в этом году, а в следующем. Мы этот год перескочим "на жирке", на запасах, которые есть… Следующий год планировался больше на 5-7% 2020 года, а мы в 2021 году получим бюджет, дай бог, равный 2019 году. Это означает, что разница между тем, что было запланировано и тем, что мы получим, 12 или 15%. Это колоссальная цифра, а "жирка" уже нет, запасов нет, резервные фонды израсходованы", — сказал Собянин.
Он отметил, что сокращать зарплаты, социальные и инвестиционные программы это не выход.
"Может, нам придётся выходить на рынок и занимать, чтобы не останавливать инвестиционные проекты, потому что они дальше генерируют привлечение частных инвестиций, все это вместе генерирует выход из кризиса и дальнейшее развитие экономики", — сказал Собянин.