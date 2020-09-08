Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собянин открыл после реконструкции станцию «Мичуринец» Киевского направления МЖД 

Агентство «Москва» и ещё 12 52 минуты назад
Собянин открыл станцию «Мичуринец»
Фото: РИА Новости
Мэр столицы Сергей Собянин открыл после реконструкции станцию «Мичуринец» Киевского направления Московской железной дороги (МЖД), передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«Вашу платформу узнать очень сложно, потому что это такая стандартная остановка, железная дорога — и здесь целый вокзал. С эскалаторами, лифтами, подземным переходом через дорогу. Здесь центральная дорога, которая позволит подъезжать сюда жителям близлежащих районов. Метро от «Рассказовки» до центра идет 40 минут, а отсюда 28 минут», — сказал Собянин.

Станция «Мичуринец» расположена в поселении Внуковское между станциями «Внуково» и «Переделкино» Киевского направления МЖД.
Согласно материалам пресс-службы мэрии Москвы, комплексная реконструкция станции «Мичуринец» была начата в конце 2018 году и заняла меньше двух лет, завершившись в сентябре 2020 году. На станции возвели две платформы с навесами на всю длину, защищающими пассажиров от дождя, снега и солнца. Также имеется наземный пассажирский вестибюль и подземный пешеходный переход с шестью эскалаторами, тремя лифтами и туалетными комнатами. На станции создана безбарьерная среда для маломобильных граждан.
Рядом со станцией появится остановка автобуса №166, который обеспечит подвоз к ней жителей «Переделкино Ближнее» и нескольких микрорайонов Ново-Переделкино. Жители смогут экономить около 15 минут на каждой поездке в центр Москвы.
Ожидается, что за счет открытия автобусного маршрута количество пассажиров станции «Мичуринец» в ближайшие месяцы может увеличиться в 10 раз и превысить 5 тыс. человек в день.
Видео дня. Бари Алибасов отказался общаться с Федосеевой-Шукшиной
Агентство «Москва»: последние новости
Бирюков не исключил сокращения сроков летнего отключения горячей воды в Москве Бирюков не исключил сокращения сроков летнего отключения горячей воды в Москве Элементы освещения на станции метро «Кленовый бульвар» будут отсылать к культуре сетчатой керамики Элементы освещения на станции метро «Кленовый бульвар» будут отсылать к культуре сетчатой керамики Сергей Собянин: Ограничения в Москве при повышении выявляемости коронавируса должны быть минимальными Сергей Собянин: Ограничения в Москве при повышении выявляемости коронавируса должны быть минимальными
Комментарии 1
Новости Москвы , Сергей Собянин , Международный аэропорт Внуково , Правительство Москвы , АГН "Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо возможное место заключения Ефремова
Названо возможное место заключения Ефремова
Стало известно о заговоре против Путина
Стало известно о заговоре против Путина
Онанизм на уроке: что будет с провинившемся учителем
Онанизм на уроке: что будет с провинившемся учителем
Сергий раскрыл «прелюбодеяния» Поклонской
Сергий раскрыл «прелюбодеяния» Поклонской
Видео
Опубликовано видео вынесения приговора Михаилу Ефремову
01:13
Опубликовано видео вынесения приговора Михаилу Ефремову
Происшествия
Мощный прорыв теплотрассы во Владивостоке попал на видео
01:15
Мощный прорыв теплотрассы во Владивостоке попал на видео
Происшествия
Спрыгнувший на мотоцикле со скалы Том Круз попал на видео
00:26
Спрыгнувший на мотоцикле со скалы Том Круз попал на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео супертайфуна «Хайшен» в Южной Корее
00:19
Опубликовано видео супертайфуна «Хайшен» в Южной Корее
В мире Происшествия
Опубликовано видео выписавшегося из больницы Певцова
01:18
Опубликовано видео выписавшегося из больницы Певцова
Шоу-бизнес Общество
Падение 1 ступени китайской ракеты попало на видео
01:25
Падение 1 ступени китайской ракеты попало на видео
Происшествия
Появилось видео подробностей состояния Навального
01:19
Появилось видео подробностей состояния Навального
Происшествия
Появилось видео падения параплана в Москве
02:15
Появилось видео падения параплана в Москве
Происшествия
Нападение курьеров на подростков попало на видео
02:36
Нападение курьеров на подростков попало на видео
Происшествия
Появилось видео реакции ФРГ на заявление Лукашенко
01:30
Появилось видео реакции ФРГ на заявление Лукашенко
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение