Собянин открыл станцию «Мичуринец»

Мэр столицы Сергей Собянин открыл после реконструкции станцию «Мичуринец» Киевского направления Московской железной дороги (МЖД), передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«Вашу платформу узнать очень сложно, потому что это такая стандартная остановка, железная дорога — и здесь целый вокзал. С эскалаторами, лифтами, подземным переходом через дорогу. Здесь центральная дорога, которая позволит подъезжать сюда жителям близлежащих районов. Метро от «Рассказовки» до центра идет 40 минут, а отсюда 28 минут», — сказал Собянин.

Станция «Мичуринец» расположена в поселении Внуковское между станциями «Внуково» и «Переделкино» Киевского направления МЖД.

Согласно материалам пресс-службы мэрии Москвы , комплексная реконструкция станции «Мичуринец» была начата в конце 2018 году и заняла меньше двух лет, завершившись в сентябре 2020 году. На станции возвели две платформы с навесами на всю длину, защищающими пассажиров от дождя, снега и солнца. Также имеется наземный пассажирский вестибюль и подземный пешеходный переход с шестью эскалаторами, тремя лифтами и туалетными комнатами. На станции создана безбарьерная среда для маломобильных граждан.

Рядом со станцией появится остановка автобуса №166, который обеспечит подвоз к ней жителей «Переделкино Ближнее» и нескольких микрорайонов Ново-Переделкино. Жители смогут экономить около 15 минут на каждой поездке в центр Москвы.

Ожидается, что за счет открытия автобусного маршрута количество пассажиров станции «Мичуринец» в ближайшие месяцы может увеличиться в 10 раз и превысить 5 тыс. человек в день.