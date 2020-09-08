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По двум веткам московского метро перестали ходить поезда 

Мослента 47 минут назад
Поезда московского метро, следующие по Замоскворецкой и Калужско-Рижской веткам, перестали ходить. Об этом Telegram-каналу «Что там в Москве?» сообщили очевидцы.
Люди утверждают, что транспорт остановился на станции Тверская «зеленой» линии и на одной из станций «рыжей» ветки по направлению в центр. На кадрах видно, что москвичам пришлось покинуть вагоны.
Причина остановки транспорта неизвестна.
Ранее, 1 сентября сообщалось, что поезда московского метро, следующие в сторону «Пятницкого шоссе» перестали останавливаться на станции «Строгино» Арбатско-Покровской линии. Проезжать этот участок они начали по требованию полиции. Такое поручение машинистам дали после обнаружения бесхозного предмета.
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