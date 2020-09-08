Названы новые парки и скверы на северо-западе Москвы 

Зоны отдыха в столице появляются благодаря программе «Мой район».
На сайте мэра Москвы отмечается, что на территории парка «Пальмира» в Куркине появились спортивные площадки для детей и взрослых, каменный амфитеатр и оригинальный фонтан в виде ручья. Химкинский бульвар на границе районов Северное и Южное Тушино обновили в 2018 году. Там обустроили променад с функциональными зонами. В Строгине в прошлом году благоустроили сквер-бульвар на улице Кулакова. Два года назад полностью изменился Ландшафтный парк «Митино».