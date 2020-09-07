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Московский метрополитен запустил квест по станциям 

Российская Газета и ещё 1 2 часа назад
Московский метрополитен запустил квест по станциям
Фото: РИА Новости
Квест, рассказала замначальника столичного метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова, продлится четыре месяца — до 5 января будущего года. Поэтому времени, чтобы присоединиться к "умной" игре, еще достаточно. Как стать участником? Всего-навсего нужно считать QR-код на одном из баннеров, размещенном на станциях и в вагонах поездов. Ссылка приведет на официальный сайт проекта — metrokvest.ru. Если же нет смартфона, способного распознать код, страницу можно открыть, как обычно, через браузер. На сайте придется пройти регистрацию с помощью электронной почты или социальных сетей. Порядок? Пора спускаться в метро.
Разъезжая по "красной" и "голубой" веткам, участникам предстоит ответить на 16 вопросов. Авторы квеста предлагают покопаться в истории станций-старичков. В их числе — "Сокольники", "Красные Ворота", "Александровский сад". Бонусом в маршрут включены две станции МЦД — "Тушинская" и "Славянский бульвар". Пассажиры попробуют раскрыть окутавшие подземку тайны: о чем спорили архитекторы, где планировали открыть кабинет Сталина или как найти в метро настоящий палеонтологический музей. Вопросы, по словам организаторов, с подковыркой — просто "нагуглить" ответы не получится, истину нужно искать непосредственно на станциях.
На поиск разгадок PR-директор агрегатора "Мир квестов" Анастасия Недумова советует закладывать примерно четыре часа. "Необязательно все проходить за один раз. Будет лучше, если вы заедете по пути на станцию рядом с вами, ответите на вопрос и отправитесь дальше по своим делам, — объяснила "РГ" Недумова. — Все ответы сохраняются в личном кабинете". Знатоков московской подземки объявят в начале следующего года.
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Новости Москвы , Юлия Темникова
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