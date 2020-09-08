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Муфтий Москвы заразился коронавирусом 

ТАСС и ещё 30 1 час назад
Муфтий Москвы заразился коронавирусом
Фото: РИА Новости
Муфтий Москвы, заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Ильдар Аляутдинов заразился коронавирусом. Об этом он сообщил во вторник в видеообращении к подписчикам в Instagram.

"Какое-то время, к сожалению, болею, COVID и мою семью настиг. Какие-то дни довольно тяжело проходили, и не сразу диагноз поставили — какие-то симптомы присутствовали, но все-таки до конца думали, что, быть может, все-таки не COVID, а обычная ОРВИ или грипп. Но все-таки COVID подтвердился", — сказал он.

Аляутдинов родился в 1978 году в Москве. В 2001 году он окончил факультет филологии и богословия университета аль-Азхар в Каире. С 2000 года — имам Мемориальной мечети Москвы, с 2003 года — имам, а позднее стал главным имамом Московской Соборной мечети. С 2013 года является муфтием Москвы.
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Новости Москвы , Общество , Ильдар Аляутдинов
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