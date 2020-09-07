Парки приглашают на свои смотровые площадки

Полюбоваться на город можно с самых разных ракурсов

В парках столицы множество точек, с которых открываются великолепные панорамные виды на достопримечательности города и уникальные природные ландшафты. На местах с лучшим обзором в парках установлены смотровые площадки. Об этом сообщает официальный сайт правительства Москвы.

Одна из лучших городских смотровых площадок расположена на крыше главного входа в Парк Горького. Высота площадки — 17 метров. С нее отлично видны Нескучный сад, Воробьевы горы, Шуховская башня, храм Благоверного Царевича Димитрия, здание Президиума РАН и Андреевский мужской монастырь. Для удобства посетителей тут установлены бинокуляры. Вход на площадку — через музей с покупкой билета. И музей, и площадка открыты с 11 до 22 часов ежедневно. По четвергам каждой третьей недели месяца вход бесплатный

Любителей красивых фотографий привлекает парк музея-заповедника «Царицыно». Здесь расположены сразу несколько смотровых точек, традиционно привлекающие москвичей и гостей города. Одним из лучших мест для свадебных фотосессий считается павильон «Миловида», построенный в начале XIX века. Он находится на крутом берегу Верхнего Царицынского пруда рядом с Оперным домом и Большим дворцом. Красивая панорама открывается и с Большой дворцовой поляны. Отсюда видны южный фасад Большого дворца, Средний и Малый дворцы, Фигурные ворота и Хлебный дом.

Привлекателен для фотографий и ландшафтный парк «Митино». На смотровой площадке здесь установлена специальная рамка, выделяющая живописную локацию для съемки. Ночью площадка подсвечивается фонариками, вмонтированными в пол.

Красивый вид на Химкинское водохранилище открывается из парка «Северное Тушино». С набережной около Алешкинского луга просматриваются акватория и Ленинградский мост. Посетители любят это место на закате.

Со смотровой в центральной части Измайловского парка хорошо просматривается Круглый пруд, созданный в XVII веке в качестве декоративного украшения дворцовой усадьбы царя Алексея Михайловича. Другой уникальный водный пейзаж находится в западной части парка 50-летия Октября, откуда также видны Новые Олимпийские пруды и парковая территория.