«Второй волны нет»: Собянин о коронавирусе в России 

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в России нет второй волны эпидемии коронавируса. Он отметил, что ряд регионов, в том числе и Москва, прошли свои пиковые значения. Другие регионы только подходят к подобному периоду, поэтому может казаться, что наступает вторая волна. Глава столицы уверен, что это все еще продолжается первая волна.

В России нет второй волны распространения коронавируса, уверен мэр Москвы Сергей Собянин. Он также является главой рабочей группы Госсовета по противодействию распространения коронавируса.

«Пандемия имеет очень серьезную специфику, потому что она очень локализована: сегодня говорят о второй волне пандемии, но на самом деле, это не вторая волна, это прохождение первой волны разными регионами», — отметил он в комментарии Сергею Брилеву.

Мэр обратил внимание, что некоторые регионы, в том числе и Москва, прошли пиковые значения заболеваемости.

«Она [пандемия] не исчезла, но максимальные значения ушли, другие регионы — только подступились, третьи регионы находятся прямо в эпицентре этой ситуации», — продолжил градоначальник.

Глава российской столицы отметил, что особую важность приобрела конкретная «настройка по регионам, а иногда даже по городам и муниципалитетам».

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что особые права, данные главам регионов при борьбе с пандемией, сыграли свою роль. На вопрос, помогла ли такая стратегия в период эпидемии, Путин ответил: «Конечно, сработало!»

«Нельзя было всех под одну гребенку причесать. Это привело бы или к тому, что мы бы задушили вообще всю экономику, или пропустили удары коронавирусной инфекции», — уверен глава государства.

Он подчеркнул, что такая схема действия была правильной при различных «условиях жизни и функционирования экономик». Свое мнение Путин выразил в интервью для фильма Сергея Брилева «Непременный Госсовет».

«Где-то основное значение имеет сфера услуг, где-то стройка развивается активнее, чем в других регионах, где-то — сельское хозяйство, где-то — авиастроение или автопром», — добавил президент.

Владимир Путин также напомнил, что после того, как Россия решила наделить губернаторов особыми полномочиями, другие страны позаимствовали такой план действия. Это сделали, по словам президента России, «очень многие страны».

«И хорошо. Это говорит о том, что мы слышим, видим друг друга, обмениваемся этими лучшими практиками, и она оказалась хорошей, эта наша практика», — заключил Путин.

Вместе с тем он отметил, что основным вопросом в борьбе с распространением нового типа вируса стал вопрос координации и на федеральном, и на региональном уровне.

«Возник очень важный вопрос, и на экспертном уровне он обсуждался: сможем ли мы согласованно действовать и на федеральном, и на региональном уровне. И это стало ключевым моментом в организации нашей работы», — добавил он.

Именно в связи с этим, Путин решил создать группу Госсовета. Это было сделано, «чтобы, включив туда и представителей регионов, и правительства России , вместе координировать эту работу».

По его словам, создание рабочей группы Госсовета дало свои результаты. Властям удалось скоординировать действия на разных уровнях. Это получилось, «в том числе и потому, что она работала не сама по себе, не в безвоздушном пространстве, а в рамках субординации, имея в виду главенствующую роль правительства РФ».

Глава России также напомнил, как в прошлом году прошло выездное собрание заседание Госсовета в Светлогорске, на котором обсуждалось улучшение работы первичного звена здравоохранения.

Путин подчеркнул, что были выделены «достаточно большие ресурсы». Причем основная работа должны была проходить на региональном уровне.