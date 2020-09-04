В Домодедове запретили строительство спортивного комплекса 

В подмосковном Домодедове была остановлена незаконная реконструкция оздоровительного комплекса с бассейном после невыполнения целого ряда предписаний. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.
Незаконная реконструкция была выявлена еще в декабре прошлого года. Собственнику инспекторы выписали несколько предписаний, но выполнены они не были. В итоге 4 сентября в отношении нарушителя были приняты более серьезные меры.
На место выехал заместитель начальника Главгосстройнадзора области Валентин Набиков. Совместно с представителями администрации городского округа было решено установить бетонные блоки на подъезде к объекту и тем самым перекрыть к нему доступ строительной техники. Данные действия и были осуществлены.
«Самовольное строительство создаёт негативный фон, поэтому мы держим этот вопрос на особом контроле. Для тех, кто нарушает закон и не хочет работать честно, мы применяем самые жесткие меры, так как безопасность жителей на первом месте», — прокомментировал событие начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.