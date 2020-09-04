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В метро Москвы запускают исторический квест 

ИА Regnum 3 часа назад
В метро Москвы запускают исторический квест
Фото: РИА Новости
Московский метрополитен совместно с агрегатором «Мир квестов» запускают для всех желающих исторический квест. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Метроквест-85» посвящён юбилею метрополитена, и его участники смогут узнать больше о прошлом и настоящем мосметро. Найти, на какой станции есть настоящий палеонтологический музей, где в метрополитене планировался кабинет И. Сталина, и многое другое», — говорится в сообщении.

Отмечается, что принять участие в квесте может бесплатно любой желающий — для этого требуется зарегистрироваться на сайте квеста и ознакомиться с правилами. Квест продлится с 5 сентября 2020 года до 5 января 2021 года. Участников квеста в конце путешествия ждут специальные подарки.
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