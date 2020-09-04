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«Ситуация с COVID-19 осложняется»: Собянин сделал заявление 

Павел Тиунов 1 час назад
«Ситуация с COVID-19 осложняется»: Собянин сделал заявление
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавирсуной инфекции в столице может заметно осложниться в связи с началом учебного года. Об этом глава столицы написал на своём сайте.
Объемный пост градоначальника посвящен подведению промежуточных итогов борьбы с распространением инфекции. Собянин напомнил, что с марта по август текущего года Москва находилась на карантине. При этом в настоящее время каждый день около 600 человек в день получают положительные результаты тестов на заражение коронавирусом. В столичных больницах остаются около 4 тысяч человек, четыре сотни из которых переносят заболевание в тяжелой форме.

«Пандемия — еще не закончена. Более того, осенью мы можем столкнуться с некоторым осложнением ситуации», — констатировал Собянин.

Мэр Москвы отметил, что с началом сентября дети пошли в школы, студенты в вузы, многие москвичи вернулись в город с дач. Это обстоятельство, по мнению градоначальника, будет способствовать увеличению количества заболевших. В случае возникновения вспышек инфекции на предприятиях, в школах или офисах, учреждения придется закрывать или переводить на удаленный режим работы, резюмировал Собянин.
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Новости Москвы , Общество , Сергей Собянин
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