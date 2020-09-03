Из Москвы-реки достали лося 

Столичные спасатели вытащили из Москвы-реки лося. Кадры опубликованы в Telegram-канале «112».

«Животное до последнего стояло с невозмутимой мордой», — говорится в публикации.

Как лось оказался в реке, неизвестно. Также не уточняется, в каком состоянии находилось животное.

1 июня москвичи заметили испуганного лося на улице на юго-востоке столицы и сняли его на видео. Как отмечается, кадры были сделаны в районе Люблино, когда лось пасся у ворот одной из местных школ. Животное заблудилось и бегало по улицам района.