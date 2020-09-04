Собянин посетил новые объекты ВДНХ

На ВДНХ заменили инженерные сети, провели озеленение и восстановили ландшафт. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 4 сентября, во время своего визита по обновленным объектам выставки.
По его словам, на ВДНХ продолжают восстанавливать памятники — павильоны Коневодство, Узбекистан, Цветоводство и озеленение. Также там строят новый павильон Росатома. Но самую сложную задачу по обновлению выставки, как заявил мэр, уже выполнили.
— И теперь, по сути дела, во всех концах, уголках ВДНХ можно гулять и наслаждаться природой и красотами, которые здесь открылись, — цитирует Собянина РИА Новости.
Во время своего визита мэр посетил ландшафтный парк, будущий музей гаража особого назначения ФСО и павильоны, где проводится обновление
— Хочу поздравить и ВДНХ, и всех москвичей с наступающим Днем города, с днем рождения Москвы. ВДНХ — это символ города, неразрывна с ним. По тому, как возрождается ВДНХ, можно говорить и о возрождении всей Москвы, — добавил Собянин.
Пандемия, по его словам, не сказалась на количестве посетителей выставки. После снятия ограничений посетителей ВДНХ «не стало меньше, а, пожалуй, даже стало больше».