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Сергей Собянин посетил новые объекты ВДНХ 

Вечерняя Москва и ещё 15 3 часа назад
Собянин посетил новые объекты ВДНХ
Фото: Вечерняя Москва
На ВДНХ заменили инженерные сети, провели озеленение и восстановили ландшафт. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 4 сентября, во время своего визита по обновленным объектам выставки.
По его словам, на ВДНХ продолжают восстанавливать памятники — павильоны Коневодство, Узбекистан, Цветоводство и озеленение. Также там строят новый павильон Росатома. Но самую сложную задачу по обновлению выставки, как заявил мэр, уже выполнили.

— И теперь, по сути дела, во всех концах, уголках ВДНХ можно гулять и наслаждаться природой и красотами, которые здесь открылись, — цитирует Собянина РИА Новости.

Во время своего визита мэр посетил ландшафтный парк, будущий музей гаража особого назначения ФСО и павильоны, где проводится обновление

— Хочу поздравить и ВДНХ, и всех москвичей с наступающим Днем города, с днем рождения Москвы. ВДНХ — это символ города, неразрывна с ним. По тому, как возрождается ВДНХ, можно говорить и о возрождении всей Москвы, — добавил Собянин.

Пандемия, по его словам, не сказалась на количестве посетителей выставки. После снятия ограничений посетителей ВДНХ «не стало меньше, а, пожалуй, даже стало больше».
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Комментарии
Новости Москвы , Сергей Собянин , Федеральная служба охраны , Росатом , РИА Новости , Узбекистан
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