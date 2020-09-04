Собянин посетил новые объекты ВДНХ

— Хочу поздравить и ВДНХ, и всех москвичей с наступающим Днем города, с днем рождения Москвы. ВДНХ — это символ города, неразрывна с ним. По тому, как возрождается ВДНХ, можно говорить и о возрождении всей Москвы, — добавил Собянин.