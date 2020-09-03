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В Москве к зиме созданы резервы топлива 

runews24.ru и ещё 3 1 час назад
В Москве к зиме созданы резервы топлива
Фото: сайт мэра Москвы
По информации заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, в рамках подготовки к зимнему сезону в городе создали резервы топлива.
Бирюков отметил, что уже десятый год подряд в городе нет аварийных отключений потребителей. Специалисты заготовили 378 тыс. т угля, 357 тыс. т мазута и 25,3 тыс. т дизельного топлива. В условиях зимы этого хватит на 7 суток автономной работы теплогенерирующих объектов.
Также в Москве подготовлено порядка 1,5 тыс. аварийных бригад, которые будут оперативно устранять возможные проблемы с энергоснабжением. Они оснащены спецтехникой и аварийными источниками электроэнергии.
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