В Москве к зиме созданы резервы топлива 

По информации заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, в рамках подготовки к зимнему сезону в городе создали резервы топлива.

Бирюков отметил, что уже десятый год подряд в городе нет аварийных отключений потребителей. Специалисты заготовили 378 тыс. т угля, 357 тыс. т мазута и 25,3 тыс. т дизельного топлива. В условиях зимы этого хватит на 7 суток автономной работы теплогенерирующих объектов.

Также в Москве подготовлено порядка 1,5 тыс. аварийных бригад, которые будут оперативно устранять возможные проблемы с энергоснабжением. Они оснащены спецтехникой и аварийными источниками электроэнергии.