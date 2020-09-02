Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пробки в Москве достигли 8 баллов 

ТАСС и ещё 3 4 часа назад
Пробки в Москве достигли 8 баллов
Фото: РИА Новости
Загруженность автомобильных дорог Москвы вечером в среду достигла 8 из 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки".
По данным на 19:40 мск, движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, бульварам и на Третьем транспортном кольце.
Скорость автомобильного потока на данный момент снижена на следующих улицах: Тверская, Валовая, Житная, Кремлевская, Болотная набережная, Серпуховская, Ленинском и Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов, других вылетных магистралях, а также на ряде участков МКАД.
Видео дня. Charlie Hebdo переиздаст карикатуры на пророка Мухаммеда
ТАСС: последние новости
Более 300 домов ремонтируют в центре Москвы по региональной программе капремонта Более 300 домов ремонтируют в центре Москвы по региональной программе капремонта Москвичи смогут чипировать своих домашних животных в сентябре со скидкой Москвичи смогут чипировать своих домашних животных в сентябре со скидкой Детские технопарки Москвы проведут мастер-классы по 3D-печати, VR и дизайну Детские технопарки Москвы проведут мастер-классы по 3D-печати, VR и дизайну
Новости Москвы , Погода
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Голая» ведущая прогноза погоды смутила зрителей
«Голая» ведущая прогноза погоды смутила зрителей
Путин снова бросил ручку
Путин снова бросил ручку
СМИ: Ким Чен Ын казнил сестру
СМИ: Ким Чен Ын казнил сестру
Ефремов назвал справедливый для себя приговор
Ефремов назвал справедливый для себя приговор
Видео
Очереди в российских школах из-за проверки температуры показали на видео
00:36
Очереди в российских школах из-за проверки температуры показали на видео
Опубликовано видео ДТП в Люберцах
00:41
Опубликовано видео ДТП в Люберцах
Женщина провалилась сквозь пол и попала на видео
00:11
Женщина провалилась сквозь пол и попала на видео
Россиянин выкинул подругу в мусорный контейнер и попал на видео
01:26
Россиянин выкинул подругу в мусорный контейнер и попал на видео
Автомобиль скатился с парковки гипермаркета и попал на видео
00:31
Автомобиль скатился с парковки гипермаркета и попал на видео
Лавров: в Белоруссию проникли 200 экстремистов из Украины
02:35
Лавров: в Белоруссию проникли 200 экстремистов из Украины
Политика
Дома горят под Ростовом
01:19
Дома горят под Ростовом
Происшествия Пожары
Названа причина смерти Ирины Печерниковой
00:15
Названа причина смерти Ирины Печерниковой
Общество
В ООН дали совет Поклонской
01:29
В ООН дали совет Поклонской
Политика
«Готовится»: Путин по видео ответит Европе
00:26
«Готовится»: Путин по видео ответит Европе
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение