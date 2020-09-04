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Три поликлиники в Москве получили вакцину от коронавируса 

ИА Regnum и ещё 4 2 часа назад
Три поликлиники получили вакцину от коронавируса
Фото: РИА Новости
В Москве первые дозы вакцины от коронавируса получили три поликлиники, сообщила 4 сентября вице-мэр Анастасия Ракова.
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Вакцину получили городские поликлиники №2, 220 и 62. В медучреждениях будут проводить пострегистрационные клинические исследования препарата.

«Уже сегодня москвичи могут подать заявку на участие в исследовании и первыми получить вакцину», — заявила Ракова.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин сделал вакцину от коронавируса.
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Новости Москвы , Ситуация в мире , Анастасия Ракова , Сергей Собянин
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