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Представлена концепция уникального парка «Событие» в Раменках 

Москва меняется и ещё 1 4 часа назад
Представлена концепция уникального парка в Раменках
Фото: проектное решение
Представлена концепция парка «Событие», который появится в рамках развития территории в районе Раменки. Об этом сообщается на сайте столичного Стройкомплекса.

«Дикий сад, «парящий мост» и «фабрика молодежи» — компания Донстрой и архитектурное бюро Wowhaus представили концепцию парка «Событие». Он оплетет сетью дорожек и тропинок территорию площадью 24 га. Парк объединит в комплекс три проекта «Донстроя»: «Огни» — комфорт-класса, «Событие» — бизнес-класса, и «Река» — элитное жилье», — говорится в сообщении.

«Сердцем» парка станет событийная зона, на которой смогут одновременно находиться до 700 человек. Здесь появится концертная площадка, большой водоем, который зимой превратится в каток, места для отдыха, сад и кафе.
Раменки — это один из крупнейших районов столицы. Современные Раменки образованы в 1997 году в результате объединения районов Раменки и Мосфильмовский.
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