В центре проводят капремонт более 300 домов

В центре Москвы проводят капитальный ремонт более 300 домов, говорится в сообщении Фонда капремонта столицы.
Работы идут во всех районах Центрального округа, больше всего домов ремонтируется в Пресненском (80) и Басманном районах (60). Как указывается в сообщении, сейчас в городе завершаются сезонные работы в рамках капремонта по фасадам и кровлям. В центре Москвы идет обновление 180 фасадов.
Как ранее сообщил заммэра Москвы по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков, столичная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах предусматривает в 2021-2023 годах работы в 4,4 тысячи домов общей площадью 34,2 миллиона квадратных метров, в том числе предусмотрена замена более 8 тысяч лифтов.