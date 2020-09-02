В центре проводят капремонт более 300 домов

В центре Москвы проводят капитальный ремонт более 300 домов, говорится в сообщении Фонда капремонта столицы.

Работы идут во всех районах Центрального округа, больше всего домов ремонтируется в Пресненском (80) и Басманном районах (60). Как указывается в сообщении, сейчас в городе завершаются сезонные работы в рамках капремонта по фасадам и кровлям. В центре Москвы идет обновление 180 фасадов.