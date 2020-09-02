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В центре Москвы ограничат движение из-за ночной велогонки 

РИА Новости и ещё 8 34 минуты назад
В центре Москвы ограничат движение
Фото: РИА Новости
Движение в центре столицы будет ограничено 5 сентября из-за проведения "Московской ночной велогонки", сообщает управление ГУМВД по Москве.

"В связи с проведением 5 сентября в Москве "Московской ночной велогонки" будет ограничено движение транспорта", — говорится в сообщении.

Уточняется, что движение будет ограничено с 18.40 до 23.30 по Фрунзенской, Кремлевской, Москворецкой и Пречистенской набережным, улице Остоженка, Соймоновскому, Крымскому и Новокрымскому проездам; до 00.00 — по Новодевичьей и Саввинской набережным, а также улице Лужники.
С 19.20 до 23.10 ограничения движения будут введены на Устьинской, Серебрянической, Полуярославской, Костомаровской, Сыромятнической, Академика Туполева, Лефортовской, Головинской, Красноказарменной, Золоторожской, Андроньевской, Николоямской, Берниковской, Подгорской, Котельнической и Краснохолмской набережным, а также Госпитальному мосту. С 19.20 до 00.00 по Ростовской, Смоленской, Пресненской и Краснопресненской набережным.
С 06.00 до 00.30 — по Лужнецкой набережной (внутри территории Олимпийского комплекса "Лужники").
Столичная Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.
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Новости Москвы , ГИБДД , МВД
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