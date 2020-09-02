В центре Москвы ограничат движение

Движение в центре столицы будет ограничено 5 сентября из-за проведения "Московской ночной велогонки", сообщает управление ГУМВД по Москве

"В связи с проведением 5 сентября в Москве "Московской ночной велогонки" будет ограничено движение транспорта", — говорится в сообщении.

Уточняется, что движение будет ограничено с 18.40 до 23.30 по Фрунзенской, Кремлевской, Москворецкой и Пречистенской набережным, улице Остоженка, Соймоновскому, Крымскому и Новокрымскому проездам; до 00.00 — по Новодевичьей и Саввинской набережным, а также улице Лужники.

С 19.20 до 23.10 ограничения движения будут введены на Устьинской, Серебрянической, Полуярославской, Костомаровской, Сыромятнической, Академика Туполева, Лефортовской, Головинской, Красноказарменной, Золоторожской, Андроньевской, Николоямской, Берниковской, Подгорской, Котельнической и Краснохолмской набережным, а также Госпитальному мосту. С 19.20 до 00.00 по Ростовской, Смоленской, Пресненской и Краснопресненской набережным.

С 06.00 до 00.30 — по Лужнецкой набережной (внутри территории Олимпийского комплекса "Лужники").