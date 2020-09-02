Москвичей пригласили в технопарк «Техноград»

Дни открытых дверей пройдут в технопарке «Техноград» на ВДНХ с 4 по 6 сентября. Об этом в среду, 2 августа, сообщили в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Дети смогут принять участие в мастер-классах по разработке дополненной и виртуальной реальности, дизайну, 3D-печати и так далее.

— Инновационно-образовательный комплекс «Техноград „на ВДНХ, организует дни открытых дверей. Они пройдут с 4 по 6 сентября. Гостей также ждут презентации занятий в детских технопарках Москвы, — отметили в ведомстве.

Ребят и их родителей познакомят с основами фотографии, видеомонтажа, видеоблогинга, анимации, также для них организуют занятия по английскому языку и графическому дизайну. Кроме того, желающие смогут прослушать лекцию, посвященную выбору востребованной профессии XXI века.

Посетителям мероприятий предложат попробовать различные лакомства в рамках фестиваля мороженого, также им расскажут о необычных рецептах десертов. Для любителей кулинарии пройдут специальные квесты, передает ТАСС.