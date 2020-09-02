Пешеходный Андреевский мост отремонтируют

»Сегодня город занимается не только строительством новых объектов, но и поддерживает созданную дорожную инфраструктуру: реализуется широкий фронт работ в части ремонта и обновления транспортных сооружений, а также создания систем безопасности и мониторинга. Скоро в центре столицы будут отремонтированы отдельные конструкции пешеходного Андреевского моста», — сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.