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В Москве отремонтируют пешеходный Андреевский мост 

РИАМО и ещё 1 3 часа назад
Пешеходный Андреевский мост отремонтируют
Фото: wikipedia.org,A.Savin
В Москве согласовали проектную документацию для объекта «Капитальный ремонт отдельных конструкций пешеходного моста „Андреевский“ на 1-й Фрунзенской улице, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

»Сегодня город занимается не только строительством новых объектов, но и поддерживает созданную дорожную инфраструктуру: реализуется широкий фронт работ в части ремонта и обновления транспортных сооружений, а также создания систем безопасности и мониторинга. Скоро в центре столицы будут отремонтированы отдельные конструкции пешеходного Андреевского моста», — сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

В рамках проекта запланировали замену эскалаторов, расположенных на сходе в сторону Фрунзенской набережной, а также устройство системы диспетчеризации.
Ремонт сделают с пропуском пешеходов по части, свободной от ремонтных работ. ​
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Новости Москвы , Валерий Леонов
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