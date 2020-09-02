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Выставка ко Дню знаний открылась в центрах госуслуг 

Москва24 и ещё 6 58 минут назад
Выставка ко Дню знаний открылась в центрах госуслуг
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Экспозиция "Обучая развивай", посвященная Дню знаний, открылась в 21 центре госуслуг в рамках выставки "Моя семья — моя история". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москва.

"Она [экспозиция] создана на основе материалов, переданных горожанами в Главархив через центры госуслуг, в рамках проекта "Москва — с заботой об истории". Гости экспозиции познакомятся с историями московских семей и биографиями талантливых педагогов, вложивших всю душу в дело жизни — передачу знаний, а также узнают необычные факты о школах и детских садах", — рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Экспозиция, среди прочего, расскажет о развитии первых детских садов столицы, о том, как появилось название "каникул" и почему школьников во время отдыха называли "собачьими днями".
Представленные на выставке истории и экспонаты доступны для просмотра онлайн, на портале "Я дома". На этом ресурсы также есть другие подборки проекта "Москва — с заботой об истории".
Оставить семейные реликвии можно непосредственно в центрах госуслуг. Принимают их в часы работы "Моих документов" — с 8:00 до 20:00 (с 10:00 до 22:00 для флагманских отделений). Предметы затем передадут в Главархив.
Ранее сообщалось, что более восьми тысяч семейных реликвий времен Великой Отечественной войны было собрано во время акции "Москва — с заботой об истории". Москвичи через центры госуслуг передали на хранение в Главархив ордена, медали, письма, дневники, аттестаты, справки и предметы быта.
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Новости Москвы , Анастасия Ракова
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