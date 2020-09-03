Москва потратила на борьбу с COVID 300 млрд рублей

"Говоря о потерях (из-за пандемии коронавируса — прим. ТАСС), мы видим выпадающие доходы до полутриллиона и плюс около 300 млрд рублей нам стоили дополнительные затраты, направленные на борьбу с коронавирусом — это и закупка расходных материалов, лекарственных препаратов, оборудования для больниц и поликлиник", — сказал Ефимов.