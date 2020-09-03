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Москва потратила на борьбу с коронавирусом порядка 300 млрд рублей 

ТАСС и ещё 48 57 минут назад
Москва потратила на борьбу с COVID 300 млрд рублей
Фото: РИА Новости
Около 300 млрд рублей потратили в Москве на борьбу с коронавирусом, в том числе закупку лекарств и оборудования в больницы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов на Столыпинском форуме в четверг.

"Говоря о потерях (из-за пандемии коронавируса — прим. ТАСС), мы видим выпадающие доходы до полутриллиона и плюс около 300 млрд рублей нам стоили дополнительные затраты, направленные на борьбу с коронавирусом — это и закупка расходных материалов, лекарственных препаратов, оборудования для больниц и поликлиник", — сказал Ефимов.

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Новости Москвы , COVID-19 , ИТАР-ТАСС
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