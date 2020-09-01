Станция метро «Строгино» заработала в обычном режиме

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Москве станция метро «Строгино» синей ветки снова начала работу в обычном режиме. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Московского метро во вторник, 1 сентября.

— Станция «Строгино» Арбатско-Покровской линии снова работает в обычном режиме, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что поезда совершают остановки для посадки и высадки пассажиров в обоих направлениях.

Станция «Строгино» Арбатско-Покровской линии (3) снова работает в обычном режиме. Поезда останавливаются для посадки и высадки пассажиров в обоих направлениях. — Московское метро (@MetroOperativno) September 1, 2020

Ранее сообщалось, что поезда проезжают станцию «Строгино» в направлении центра без остановки по требованию полиции.