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Станция московского метро «Строгино» заработала в обычном режиме 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Станция метро «Строгино» заработала в обычном режиме
Фото: Вечерняя Москва
В Москве станция метро «Строгино» синей ветки снова начала работу в обычном режиме. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Московского метро во вторник, 1 сентября.

— Станция «Строгино» Арбатско-Покровской линии снова работает в обычном режиме, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что поезда совершают остановки для посадки и высадки пассажиров в обоих направлениях.
Ранее сообщалось, что поезда проезжают станцию «Строгино» в направлении центра без остановки по требованию полиции.
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