Полиция запретила остановку на станции в метро Москвы

Поезда московского метро, следующие в сторону «Пятницкого шоссе» перестали останавливаться на станции «Строгино» Арбатско-Покровской линии. Проезжать этот участок они начали по требованию полиции, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Он утверждает, что такое поручение машинистам дали после обнаружения бесхозного предмета. Сейчас там ожидают кинологов, а поезда следуют через станцию.

В июле сообщалось, что на одной из станций столичного метрополитена поезд сбил человека. Инцидент произошел на станции метро «Рязанский проспект» Таганско-Краснопресненской линии. Информация о состоянии пострадавшего не уточнялась.