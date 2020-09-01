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Поездам московского метро запретили останавливаться на станции «Строгино» 

Мослента 2 часа назад
Полиция запретила остановку на станции в метро Москвы
Фото: РИА Новости
Поезда московского метро, следующие в сторону «Пятницкого шоссе» перестали останавливаться на станции «Строгино» Арбатско-Покровской линии. Проезжать этот участок они начали по требованию полиции, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
Он утверждает, что такое поручение машинистам дали после обнаружения бесхозного предмета. Сейчас там ожидают кинологов, а поезда следуют через станцию.
В июле сообщалось, что на одной из станций столичного метрополитена поезд сбил человека. Инцидент произошел на станции метро «Рязанский проспект» Таганско-Краснопресненской линии. Информация о состоянии пострадавшего не уточнялась.
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Новости Москвы , РИА Новости
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