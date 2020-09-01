Карты «Тройка» ко Дню знаний появились в кассах метро 

Новые карты "Тройка" с оформлением в честь 1 сентября появились в Московском метрополитене, рассказали в пресс-службе департамента транспорта.

"Мы решили поздравить наших пассажиров с Днем знаний и выпустить в этот день тематические карты "Тройка", — говорится в сообщении.

Всего вышло 10 тысяч экземпляров праздничных карт. Также уточняется, что в честь 1 сентября на эскалаторных спусках звучат поздравления героев "Союзмультфильма", а юные пассажиры могут получить подарки на стойках "Живое общение".

Ранее сообщалось, что за три месяца посетители интернет-магазина Московского метрополитена приобрели более 14 тысяч сувениров. Самым популярным приобретением стала карта "Тройка" на различных носителях. Также среди лидеров продаж оказались магниты, значки, ручки и силиконовые браслеты.