Москвичам посоветовали не трогать ежей

Правила разработали специалисты ГПБУ «Мосприрода». Об этом сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.
Там напомнили, что «дикий ёж — шумный ночной зверёк, который может перегрызть провода».
Как добавили в департаменте, в этом году ежей заметили в природно-исторических парках «Измайлово», «Косинский», «Битцевский лес», «Царицыно», Тушинский, «Кузьминки-Люблино», а также в «Кусково», природном заказнике «Долина реки Сетунь», ландшафтном заказнике Лианозовский, комплексном заказнике Алтуфьевский и Крюковском лесопарке.