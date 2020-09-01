Москвичам посоветовали не трогать ежей

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Правила разработали специалисты ГПБУ «Мосприрода». Об этом сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды​ столицы.

Там напомнили, что «дикий ёж — шумный ночной зверёк, который может перегрызть провода».

Как добавили в департаменте, в этом году ежей заметили в природно-исторических парках «Измайлово», «Косинский», «Битцевский лес», «Царицыно», Тушинский, «Кузьминки-Люблино», а также в «Кусково», природном заказнике «Долина реки Сетунь», ландшафтном заказнике Лианозовский, комплексном заказнике Алтуфьевский и Крюковском лесопарке.