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Еще восемь станций метро и МЦД включили в перечень бесплатных пересадок 

ТАСС и ещё 11 3 часа назад
Расширен список бесплатных пересадок с МЦД
Фото: РИА Новости
Восемь станций Московского метрополитена и Московских центральных диаметров (МЦД) включили в перечень бесплатных пересадок. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Пассажиры смогут сделать бесплатные пересадки еще на восемь станций Московского метрополитена и МЦД. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что право сделать бесплатные пересадки между станциями метро и МЦК в течение 90 минут с начала поездки у пассажиров появилось с 2015 года. После открытия МЦД такая возможность есть и у пассажиров диаметров. Перечень станций, на которые можно сделать бесплатные пересадки, определяется правительством Москвы.

"Учитывая потребности пассажиров, начиная с сентября 2020 года в этот перечень включены еще восемь станций: при проезде с любых станций МЦК и МЦД можно будет сделать бесплатные пересадки на станции метро "Молодежная", "Улица Академика Янгеля" и "Улица Скобелевская" при проезде с любых станций метро, МЦК можно будет сделать бесплатные пересадки на станции "Рабочий Поселок" МЦД-1, "Красный Строитель" и "Бутово" МЦД-2. Бесплатная пересадка также появится между станциями МЦД "Москва-Рижская" (Рижский вокзал) и "Рижская", — заключили в пресс-службе.

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Новости Москвы , Сергей Собянин , Правительство Москвы
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