Расширен список бесплатных пересадок с МЦД

"Учитывая потребности пассажиров, начиная с сентября 2020 года в этот перечень включены еще восемь станций: при проезде с любых станций МЦК и МЦД можно будет сделать бесплатные пересадки на станции метро "Молодежная", "Улица Академика Янгеля" и "Улица Скобелевская" при проезде с любых станций метро, МЦК можно будет сделать бесплатные пересадки на станции "Рабочий Поселок" МЦД-1, "Красный Строитель" и "Бутово" МЦД-2. Бесплатная пересадка также появится между станциями МЦД "Москва-Рижская" (Рижский вокзал) и "Рижская", — заключили в пресс-службе.