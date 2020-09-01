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Собянин посетил «Школу старшеклассников» в Южном Тушине 

Москва24 и ещё 5 2 часа назад
Мэр посетил «Школу старшеклассников» в Южном Тушине
Фото: РИА Новости
Сергей Собянин посетил "Школу старшеклассников" № 2097 в столичном районе Южное Тушино. Мэр поздравил учеников и преподавателей с Днем знаний.

"Сегодня удивительный день — 1 сентября, День знаний. Мы привыкли каждый год приходить в школы, но сегодня это вдвойне такой волнительный праздник, потому что многие дети по полгода не видели друг друга, свои классы, своих педагогов", — рассказал Собянин.

Директор школы Галина Пискарева рассказала мэру, что в образовательном учреждении соблюдены все меры, которые были предписаны Роспотребнадзором. По ее словам, у родителей есть возможность оставить ребенка дома на дистанционном обучении.
Мэр города подчеркнул, что все столичные образовательные учреждения 1 сентября приступили к работе. Собянин пожелал ученикам и педагогам новых знаний, успехов и доброго настроения.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Роспотребнадзор
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