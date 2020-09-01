Мэр посетил «Школу старшеклассников» в Южном Тушине

"Сегодня удивительный день — 1 сентября, День знаний. Мы привыкли каждый год приходить в школы, но сегодня это вдвойне такой волнительный праздник, потому что многие дети по полгода не видели друг друга, свои классы, своих педагогов", — рассказал Собянин.