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В Москве начали осеннюю мойку магистралей с шампунем 

Российская Газета 2 часа назад
В столице начали мойку магистралей с шампунем
Фото: РИА Новости
Армада поливомоечных машин, заправленных моющим средством с пеной, уже вымыла Садовое кольцо, бульвары, крупные магистрали. Менее эффектно, но не менее эффективно коммунальная техника обработала дороги районного масштаба, а также прилегающие к ним парковки, общественные пространства. На тротуарах и в пешеходных зонах эти же работы проводит малогабаритная техника. В недоступных для техники местах мытье выполняют вручную комплексные бригады. Как пояснил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, такая очистка помогает удалить образовавшуюся за сезон пленку из остатков бензина, резины, мазутных и масляных пятен. Дорогу на время мойки не перекрывают, так как мыльный состав не мешает сцеплению колес с дорогой, а значит не может спровоцировать ДТП.
Как отметил Бирюков, специальное моющее средство безопасно и для окружающей среды, так как полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.
Как пояснили "РГ" в ГБУ "Автомобильные дороги", согласно регламенту, "мойку с шампунем" устраивают столичным дорогам восемь раз в год. Весной четыре раза моют, чтобы смыть зимний реагент и почистить дорогу от накопившейся грязи. Такую же четырехкратную обработку проводят осенью, подготавливая дороги к зиме.
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Новости Москвы , Петр Бирюков
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