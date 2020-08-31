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Пассажирам 11 станций метро и МЦК бесплатно раздадут воду 

Вечерняя Москва и ещё 2 32 минуты назад
Пассажирам метро и МЦК бесплатно раздадут воду
Фото: Вечерняя Москва
Пассажирам 11 станций столичного метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) бесплатно раздадут питьевую воду из-за жары. Об этом в понедельник, 31 августа, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

— Последний летний день выдался жарким — скоро планируем начать раздачу воды пассажирам метро и МЦК, — отмечается в публикации.

В частности, воду вручат пассажирам на станциях метро «Технопарк», «Багратионовская», «Фили» и «Выхино» и станциях МЦК Лихоборы, Владыкино, Коптево, Андроновка, Бульвар Рокоссовского, Стрешнево и Окружная.
Дептранс призвал горожан следить за состоянием своего здоровья, особенно во время жары.
Ранее сообщалось, что температура в Москве к 14:00 понедельника достигла 30 градусов, что превысило рекорд дня, установленный в 1992 году. Последний летний день стал самым жарким за 70 лет наблюдений. Предыдущий максимум составил 29,5 градуса.
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