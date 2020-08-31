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Более 320 концертных программ проведут в День города в Москве 

Москва24 и ещё 3 2 часа назад
Более 320 концертных программ проведут в День города
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
На окружных и парковых площадках празднования Дня города проведут более 320 концертных программ. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Гостей ждет более 320 концертных программ на более 20 городских и парковых площадках. Для них выступят кукольные театры-лауреаты премии "Золотая маска" из разных городов России, джаз-бэнды, рок-группы, духовые оркестры и коллективы, поющие a cappella", — рассказали в оргкомитете.

Так, за два дня в городе проведут 20 кукольных представлений от театров "Кукольный дом" из Пензы, Karlsson Haus, "Тормашки" и "Открытое пространство" из Санкт-Петербурга, "Чемоданчик" из Костромы, также в программе примут участие столичный детский камерный театр кукол и областной театр кукол.
В эти дни москвичей также ждут концерты и спектакли в парках "Кузьминки", "Певческое поле", "Сокольники", "Северное Тушино", Саду имени Баумана, усадьбе "Воронцово", Измайловском парке и Перовском парке.
На всех окружных площадках будут выступать джазовые группы. В Саду имени Баумана для гостей будут играть группы Classy Jazz, Excite-Jazz Band и джазовое трио Live for Seasons. А в усадьбе "Воронцово" выступит оркестр "Старый Добрый Dixieland".
В Измайловском парке можно будет также послушать рок, в сквере у Гольяновского пруда выступит арт-группа "Soprano Турецкого", а на сцене парка "Сокольники" выступит духовой оркестр.
В этом году Москве исполняется 873 года. День города отметят 5 и 6 сентября на более 40 площадках. На этот раз его темой станут московские музеи: значительную часть программы посвятят художественному творчеству.
В честь Дня города бесплатный доступ для посетителей предоставят 90 музеев и выставочных залов Москвы. Праздничную программу подготовят и столичные парки. В нее войдут в том числе мастер-классы для детей.
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