Собянин открыл крытый каток в «Олимпийской деревне-80» 

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил торжественную церемонию открытия нового крытого катка спортивного комплекса "Олимпийская деревня-80".

"Здесь, в Олимпийской деревне, помимо того, что мы отреконструировали и создали академию футбола, академию тенниса, сегодня открывается академия хоккея. Первоклассный зал с основной площадкой, тренажерной, тренажерными комплексами. Так что я надеюсь, что здесь вырастут новые чемпионы", — заявил градоначальник.

Спорткомплекс рассчитан на посещение до 500 человек.

По словам Собянина, хоккей популярен среди горожан, и за последние годы в столице появилось около 200 временных площадок и 10 крупных специализированных комплексов.

Мэр подчеркнул, что на данный момент около 120 тысяч детей в Москве занимаются спортом, и, как следствие, объекты должны быть готовы к возобновлению занятий с 1 сентября.

Новый комплекс в "Олимпийской деревне-80" вместил в себя арену размером 61 на 30 метров, а также трибуны на 284 места. Дополнительно к услугам спортсменов будет открыта ледовая площадка 20 на 6 метров, два тренажерных зала, кабинет теоретической подготовки и кафе.

В минувшие выходные в столице завершился Кубок мэра Москвы по хоккею. Триумфатором турнира впервые в истории стала команда "Витязь", которая базируется в Подольске.