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В День знаний школьникам напомнили о пользе отходов 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
В День знаний школьникам напомнили о пользе отходов
Фото: РИА Новости
Столичным школьникам на День знаний подарили новые книги, рассказывающие о правилах раздельного сбора отходов. Позаботиться об экологической культуре подрастающего поколения решил Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, представители которого и передали несколько тысяч экземпляров книг школьным библиотекам. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ведомства.

«Формировать ответственный подход к обращению с отходами необходимо с раннего возраста, — объяснил смысл подарка руководитель департамента Александр Соловьев. — Мы ставили перед собой задачу создать детские пособия, которые могли бы сделать учебный процесс не просто познавательным, но и интересным. Надеемся, что благодаря этим книгам дети осознают важность своего участия в этом процессе, научат сортировке своих родителей и организуют раздельный сбор у себя дома».

Серия книг «Вторая жизнь мусора, или как сделать отходы полезными» простым и понятным языком рассказывает детям о том, как человек начал создавать и использовать в своих целях новые, неизвестные в природе вещества, такие, как разнообразные пластики. Акцент в этих изданиях делается на том, что пластик может не один раз быть переработан, и поэтому вместо того, чтобы просто выбросить его в мусор, лучше собрать его побольше и отправить на специальный завод, подчеркнули в пресс-службе Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.
Книжные подарки продолжают тему, начатую в прошлом году серией «История мусора: от древних отходов до переработки пластика». Она тоже нашла свое место на полках школьных библиотек, став частью большого плана московского Департамента ЖКХ по формированию экологической грамотности и ответственного обращения с отходами у юных москвичей.
С января 2020 года в Москве реализуется программа по раздельному сбору и накоплению бытовых отходов. Для того чтобы повторно использовать пригодный к переработке мусор, в городе разместили контейнеры двух цветов — синие и серые. В синие контейнеры москвичи выбрасывают вторсырье — бумагу, картон, стекло, металл и пластик, а в серые отправляют пищевые и медицинские отходы, а также другие вещи, не пригодные к переработке, например, испачканные жирами, красками или кислотами. Только за первые шесть месяцев благодаря раздельному накоплению отходов удалось собрать 413 тысяч тонн вторсырья — на 60 процентов больше, чем за тот же период прошлого года.
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Новости Москвы , Общество , Александр Соловьев , Lenta.ru
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