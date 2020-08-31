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В Москве выявили 685 новых случаев заражения коронавирусом 

РИА Новости 2 часа назад
В Москве выявили 685 новых случаев заражения COVID-19
Фото: РИА Новости
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в России за минувшие сутки выявлено в Москве — 685, Санкт-Петербурге — 188, Подмосковье —146, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Распределение по субъектам: 1. Москва — 685, 2. Санкт-Петербург — 188, 3. Московская область — 146", — говорится в сообщении.

Наименьшее число случаев зарегистрировано в Севастополе — девять, Еврейской автономной области — шесть и Чечне — пять.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Новости Москвы , Общество , Московская область , Санкт-Петербург
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