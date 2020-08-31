Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Детско-взрослую поликлинику построят в Солнцеве в 2021 году 

Вечерняя Москва и ещё 2 1 час назад
Детско-взрослую поликлинику построят в Солнцеве
Фото: mz.mosreg.ru / Министерство здравоохранения Московской области
Детско-взрослую поликлинику возведут в столичном районе Солнцево в 2021 году. Об этом в понедельник, 31 августа, рассказал глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Объект будет рассчитан на 750 посещений в смену. Он будет расположен на пересечении Волынской улицы и улицы и Авиаторов.

— В настоящее время идет возведение надземной части здания. К поликлинике также будет построена подъездная дорога, — отметил Загрутдинов.

В поликлинике оборудуют два отделения по пять этажей, они будут соединены зоной вестибюлей с местами для отдыха. Взрослых пациентов и детей будут принимать отдельно, для них предусмотрят раздельные входы, выходы, лестницы и лифты.
Пациентам медучреждения будут доступны педиатрическое отделение, отделение для грудных детей, отделения функциональной и лучевой диагностики и другие. Для отделки здания будут использовать разноцветные панели.
Как подчеркнул Загрутдинов, в ближайшие три года в столице построят почти 40 новых медицинских объектов, чтобы повысить качество жизни горожан, говорится на официальном портале мэра Москвы.
Видео дня. Астероид размером с многоэтажку несётся к Земле
Вечерняя Москва: последние новости
Сергей Собянин сообщил, что День города в Москве пройдет в «домашней» обстановке Сергей Собянин сообщил, что День города в Москве пройдет в «домашней» обстановке Москвичам рассказали о праздновании Дня города в столичных парках Москвичам рассказали о праздновании Дня города в столичных парках Победителей конкурса на оформление двух станций БКЛ выбрали в столице Победителей конкурса на оформление двух станций БКЛ выбрали в столице
Комментарии
Новости Москвы , Рафик Загрутдинов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
Ефремов попросил суд исполнить его последнее желание
Ефремов попросил суд исполнить его последнее желание
«Хотите, чтобы я сдох»: суд расстроил Ефремова
«Хотите, чтобы я сдох»: суд расстроил Ефремова
Уснувшей россиянке заползла в рот огромная змея
Уснувшей россиянке заползла в рот огромная змея
Видео
Забитые туристами пляжи российского курорта попали на видео
00:54
Забитые туристами пляжи российского курорта попали на видео
Фанаты «Локомотива» и «Зенита» разгромили кафе в Москве и попали на видео
00:47
Фанаты «Локомотива» и «Зенита» разгромили кафе в Москве и попали на видео
Противотанковую управляемую ракету «Вихрь-1» показали на видео
01:00
Противотанковую управляемую ракету «Вихрь-1» показали на видео
Стюардесса показала трюк вверх ногами на борту самолета и попала на видео
00:34
Стюардесса показала трюк вверх ногами на борту самолета и попала на видео
Сестры столкнулись с самой большой медузой в мире и сняли ее на видео
00:08
Сестры столкнулись с самой большой медузой в мире и сняли ее на видео
Опубликовано видео конкурса «Верный друг-2020»
02:09
Опубликовано видео конкурса «Верный друг-2020»
Армия
Новая жертва протестов в США попала на видео
01:00
Новая жертва протестов в США попала на видео
Происшествия
Авто водителя Управделами президента РФ расстреляли
00:24
Авто водителя Управделами президента РФ расстреляли
Происшествия
Известный бренд отдает России деньги для США
00:37
Известный бренд отдает России деньги для США
В мире
В Москве резко похолодает
05:08
В Москве резко похолодает
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение