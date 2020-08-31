Детско-взрослую поликлинику построят в Солнцеве

Рафик Загрутдинов. Детско-взрослую поликлинику возведут в столичном районе Солнцево в 2021 году. Об этом в понедельник, 31 августа, рассказал глава Департамента строительства Москвы

Объект будет рассчитан на 750 посещений в смену. Он будет расположен на пересечении Волынской улицы и улицы и Авиаторов.

— В настоящее время идет возведение надземной части здания. К поликлинике также будет построена подъездная дорога, — отметил Загрутдинов.

В поликлинике оборудуют два отделения по пять этажей, они будут соединены зоной вестибюлей с местами для отдыха. Взрослых пациентов и детей будут принимать отдельно, для них предусмотрят раздельные входы, выходы, лестницы и лифты.

Пациентам медучреждения будут доступны педиатрическое отделение, отделение для грудных детей, отделения функциональной и лучевой диагностики и другие. Для отделки здания будут использовать разноцветные панели.

Как подчеркнул Загрутдинов, в ближайшие три года в столице построят почти 40 новых медицинских объектов, чтобы повысить качество жизни горожан, говорится на официальном портале мэра Москвы.